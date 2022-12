Cremonese, da Colley a Shomurodov: la lista di Alvini per inseguire la salvezza

La Cremonese lavora sodo pe arrivare pronta alla sfida casalinga con la Juventus, dopo il riposo per il Mondiale, scrive Giorgio Barbieri su La Gazzetta dello Sport. . Manca una settimana e l’allenatore Alvini farà le ultime prove nella amichevole in programma domani (ore 13) allo Zini, a porte chiuse, contro l’Udinese. Dal mercato, nei prossimi giorni, non dovrebbe arrivare nessuna novità, anche se Braida e Giacchetta continuano a lavorare per portare a Cremona almeno tre-quattro giocatori in grado di rafforzare un organico che gioca un buon calcio ma non riesce a raccogliere punti. Nel mirino ci sono un difensore centrale, un paio di centrocampisti (uno dei quali con il compito di dirigere il gioco) e un attaccante.

Per quanto riguarda il reparto arretrato continuano le trattative con la Sampdoria per il gambiano Colley. Sul difensore ci sono anche il Verona e la Salernitana. A metà campo la navigazione è a vista, al momento non sono aperte trattative se non con la Juventus, proprietaria del cartellino di Hans Nicolussi Caviglia, classe 2000, attualmente al Sudtirol in B. Per l’attacco occhi sull’uzbeko Eldor Shomurodov, anche se le richieste economiche dalla Roma (si parla di 10 milioni) sono ritenute molto alte. Però, dopo l’affare intorno agli 8 milioni che ha portato a Cremona l’attaccante Felix, la strada che arriva a Shomurodov potrebbe essere più agevole. Magari con un prestito con diritto (o obbligo) di riscatto. In alternativa sono sempre aperti i canali con il Verona per uno dei due attaccanti in uscita, Thomas Henry o Kevin Lasagna.