Roma, Mourinho squalificato con Bologna e Milan. Ma senza di lui zero sconfitte

L'allenatore portoghese è stato espulso nell'ultimo match prima della pausa contro il Torino per proteste. Nel 2022 è la terza volta per lo Special One

Redazione

Il temperamento di Mourinho lo ha costretto in tribuna più di una volta. Le squalifiche nel 2022 per l’allenatore giallorosso sono tre, l’ultima ottenuta contro il Torino nella partita conclusiva della prima parte del campionato. Il portoghese salterà le partite contro Bologna e Milan, a portargli l’espulsione l’entrata in campo al 44’ del secondo tempo e l’aggressione verbale nei confronti dell’arbitro Rapuano. Un dato degno di nota: con Mourinho lontano dalla panchina a causa delle squalifiche, la Roma non ha mai perso. Sia nel match contro l’Inter del 1 ottobre che in quelli con Spezia e Atalanta della scorsa stagione, i giallorossi hanno portato a casa la vittoria.

Roma-Atalanta 18 settembre: Mourinho espulso al 57’ — Lo Special One viene squalificato per una giornata, salta il match contro l’Inter del 1° ottobre. In panchina va Foti e la Roma vince 2-1. A segno Dybala e Smalling.

Roma-Verona 19 febbraio: Mourinho espulso al 90’+1 — Due giornate di squalifica per l’allenatore portoghese, salta Spezia e Atalanta. La prima delle due partite si gioca il 27 febbraio fuori casa e in panchina va Salzarulo. I giallorossi vincono per 1-0 grazie al gol su rigore di Abraham al recupero del secondo tempo. Contro i bergamaschi la partita in casa si è svolta il 5 marzo ed è stata decisa dal gol di Tammy al 32’, finisce 1-0 per la squadra di Mourinho

Simona Valentini