Mancini, il leader di Mourinho ora rischia: col cambio modulo va in panchina

Mancini in o Mancini out? Gianluca divide la tifoseria da un anno a questa parte: Mourinho lo considera ancora uno dei suoi ‘fedelissimi’, ma col cambio modulo il suo posto ‘fisso’ è a rischio. Il tecnico in Portogallo ha provato il suo amato 4-2-3-1, e se dovesse proporlo in campionato un centrale si accomoderà in panchina. Se è vero che tutte le strade portano a Roma , in questo caso tutti gli indizi portano a Mancini. Il centrale le ha giocate tutte, complice il problema muscolare di Kumbulla , ma rispetto alla passata stagione è stato sostiuito già ben quattro volte. Lo scorso anno solo in casa contro lo Spezia il tecnico aveva rinunciato a lui per buona parte della seconda frazione. Smalling è intoccabile e il confronto con Ibanez non lascia altre scelte.

Roger è primo in Serie A per palloni rubati (50), Gianluca è solo 29esimo. Il brasiliano è avanti anche nella classifica dei tackle (38 a 21) e in quella dei palloni recuperati (31 a 19). Senza dimenticare il dato delle sanzioni disciplinari, infatti nell’ultimo anno solare è il giocatore che ha preso più cartellini in Serie (13 gialli e 1 rosso). La sfida tra gli ex Atalanta la vince il numero 3 e non solo sui numeri difensivi ma anche su quelli offensivi. Infatti Mancini non riesce più a trovare la via del gol. Arrivato nella Capitale con la qualifica del difensore goleador, nell’ultimo anno e mezzo ha gonfiato la rete solo in Conference League. Quest’anno ha sfiorato la gioia personale a Udine, colpendo il palo con il risultato ancora in bilico. Le prestazioni altalenanti in maglia giallorossa gli hanno fatto perdere la Nazionale e ora rischia la titolarità nella Roma. Un calo che ha fatto storcere il naso ai tifosi, soprattutto dopo il rinnovo del contratto. Il classe 1996 ha prolungato fino al 2027 diventando uno dei giocatori con l’ingaggio più alto ( 3 milioni più bonus). Per Mourinho resta un leader della squadra, ma nel 2023 dovrà riguadagnare la fiducia dell’ambiente.