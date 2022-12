Mercato Roma, aumenta la concorrenza per Lukic: ci sono Napoli, West Ham e Leicester

In casa Roma continua la ricerca per il nuovo centrocampista da regalare a Mourinho. Il preferito rimane Davide Frattesi, ma l'alternativa che resiste da diverse settimane è quella che porta a Sasa Lukic. Come riportato da Calciomercato.com, sul numero 10 granata non c'è solo il club giallorosso: anche Napoli, West Ham e Leicester hanno chiesto informazioni al Torino. Il contratto del serbo scade a giugno 2024, ma la ferma volontà del giocatore di cambiare aria, porterà quasi sicuramente ad una separazione anticipata.