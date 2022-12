Dybala in partenza per Roma: il saluto con Oriana all’aeroporto di Buenos Aires

Paulo Dybala è partito dall'Argentina per tornare a Roma. In Argentina sono circolate le foto della Joya che, dopo aver festeggiato il Mondiale e trascorso il Natale con i propri cari, domani rientrerà a Trigoria. Sul portale 'Ciudad Magazine' gli scatti del saluto tra il 21 giallorosso e la compagna Oriana Sabatini, che resterà ancora qualche giorno a casa prima di raggiungere Paulo. Dybala è arrivato all'aeroporto di Ezeiza, Buenos Aires, intorno alle 12 locali (le 16 italiane) e si è diretto - dopo aver abbracciato e baciato la fidanzata - al Terminal C per la partenza. Un volo lunghissimo fino a Roma e domani mattina presto l'atterraggio a Fiumicino, con Mourinho che lo aspetta con ansia. Ieri Dybala ha trascorso la serata giocando a carte con gli amici, come testimoniano le stories su Instagram del rapper Bizarrap, in compagnia col tennista Diego Schwartzman.