Roma, Tahirovic è intoccabile: no al Sassuolo. E col Bologna può fare il bis

Il curioso (ma nemmeno tanto) caso di Benjamin. Non Button ma Tahirovic. Il centrocampista svedese-bosniaco che ha stregato Mourinho e che continua a crescere sotto la guida esperta di Matic. Il 19enne, impiegato da Mou nel finale di Roma-Torino, sarà a disposizione alla ripresa e non partirà a gennaio nonostante le tante offerte. L’ultima, decisamente appetibile, è arrivata dal Sassuolo nel corso delle contrattazioni per Frattesi. Tahirovic è stato inserito nella lista insieme a Bove e Volpato. Ma mentre su questi ultimi due c’è stata apertura (meno convinta sull’italo-australiano) sul ragazzo bosniaco c’è stata la chiusura di Mourinho. Passato dal modesto Vasalunds alla Primavera giallorossa Tahirovic ci ha messo poco per convincere tutti.

Cresciuto nel mito di Dzeko, Tahirovic si è dimostrato un giocatore di personalità tanto da prendere decisamente male l’esclusione dal ritiro dei grandi in estate. Era tornato in Svezia prima di essere multato e convinto proprio da Mourinho a tornare. Ora è arrivato il suo momento. L’esordio col Torino è stato positivo e anche nella prima amichevole in Giappone il classe 2003 ha stupito per tecnica e duttilità. Mourinho potrebbe impiegarlo a sorpresa anche col Bologna. Tahirovic è tornato in gruppo due giorni fa dopo la lesione rimediata nel Sol Levante e nel frattempo ha scelto la Nazionale bosniaco dopo il corteggiamento anche di quella svedese.