Roma, Mourinho punta Majchrzak: ecco chi è l’ultimo giovane scovato in Primavera

La Cantera romanista continua a sfornare talenti. Dopo aver promosso e successivamente lanciato i vari Zalewski , Bove , Volpato e Tahirovic (la lista potrebbe essere anche più lunga), Mourinho ha sorpreso tutti, facendo svolgere, sia ieri che oggi, l'intera sessione d'allenamento con la prima squadra a Jordan Majchrzak , attaccante polacco classe 2004. Sbarcato nella Capitale in estate, l'ex Legia Varsavia non si è ancora reso protagonista con la Primavera di Federico Guidi (appena 3 spezzoni di partita) ma lo Special One lo ha comunque voluto vedere all'opera così da valutarne l'eventuale riscatto in estate (arrivato in prestito con diritto di riscatto). Il gigante polacco (190 cm) lo scorso anno ha realizzato 10 gol in 25 presenze con la maglia delle giovanili del club polacco attirando su di sé l'attenzione di Tiago Pinto .

Il legame tra la prima squadra e il settore giovanile

La sinergia tra prima squadra e settore giovanile è sempre più evidente. Vincenzo Vergine è il responsabile che ha il compito di scovare e intavolare le trattative per portare i giovani a Trigoria, Pinto è l'uomo incaricato di creare una mentalità e un modo di lavorare indirizzato alla crescita di questi ragazzi, mentre Mourinho è solo l'ultimo tassello, anche se il più importante. Lo Special One ha il compito di farli crescere e farne emergere le qualità grazie al suo carisma e alla sua lunga esperienza, come successo con Zalewski, che in poco più di un anno è passato dal giocare nel campionato Primavera agli ottavi di finale dell'ultimo Mondiale in Qatar, aumentando così esponenzialmente anche il suo valore sul mercato. Questa strategia ha un doppio fine: il primo è l'inserimento in pianta stabile all'interno della prima squadra cosa che sta accadendo proprio in questi mesi a Benjamin Tahirovic che contro il Bologna potrebbe disputare la sua seconda partita in Serie A. Il secondo invece è la valorizzazione e la conseguente cessione dei ragazzi, che porterebbe al bilancio giallorosso una boccata d'ossigeno visto che i soldi guadagnati, entrerebbero direttamente nelle casse del club. Questa la sorte capitata a Filippo Tripi, in prima squadra per più di un anno e passato al Mura circa due settimane fa o a Voelkerling Persson, passato al Lecce in estate per circa un milione di euro.