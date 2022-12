Il Milan si inserisce per Frattesi: Roma in pole, ma Maldini torna a muoversi

Si allunga la lista di pretendenti per Davide Frattesi. La Roma resta in pole, ma oltre a Juve, Inter, Tottenham e Napoli è tornato in orbita anche il Milan. Come scrive 'Sport Mediaset', infatti, i rossoneri in queste ore si sono mossi per il giocatore del Sassuolo provando a inserirsi nella trattativa e strapparlo ai giallorossi. Maldini e Massara seguono Frattesi da tempo, avevano effettuato un sondaggio con Carnevali un anno fa ma ricevendo una richiesta di 40 milioni. Il Milan potrebbe sfruttare gli introiti della qualificazione agli ottavi di Champions, anche se Pioli dovrebbe passare al 4-3-3 per sfruttare le sue caratteristiche di inserimento. La Roma come detto rimane nettamente in vantaggio e la strada per i rossoneri è in salita, anche perché il Sassuolo continuerebbe a chiedere sui 30 milioni. Un accordo potrebbe arrivare con un prestito molto oneroso con obbligo di riscatto.