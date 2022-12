Frattesi vuole la Roma, l’Inter lo corteggia come erede di Barella

Inter e Roma si sfidano sul mercato per il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi . Il giocatore, 23 anni, sogna di tornare a vestire la maglia giallorossa, magari con il numero sedici, quella del suo idolo Daniele De Rossi, ma il club emiliano non fa sconti, scrivono Enrico De Lellis e Giulio Cardone su La Repubblica. I giallorossi ci riprovano, forti dell’accordo economico con Frattesi già raggiunto ad agosto, inserendo i giovani Bove e Volpato nell’operazione. Il Sassuolo è pronto ad ascoltare eventuali proposte ma non ha fretta di prendere una decisione e valuta il calciatore 35 milioni di euro. La Roma avrebbe comunque diritto a un forte sconto grazie alla clausola inserita nel contratto firmato nel 2017, quando i giallorossi si garantirono il 30% sulla futura rivendita.

Il Sassuolo non vorrebbe privarsi subito del giocatore, per poi eventualmente scatenare un’asta in estate. Già, perché su Frattesi c’è anche l’Inter. Simone Inzaghi è un suo estimatore fin dai tempi della Lazio — club in cui il giocatore romano è calcisticamente cresciuto, dal 2006 al 2014 — e lo considera, con l’argentino Mac Allister, uno dei profili adatti per rimpiazzare eventualmente Nicolò Barella. Per battere la concorrenza interista la Roma conta sul gradimento del giocatore, che vuole tornare nella capitale, e prova ad accelerare, anche se la proprietà ha già detto a Mourinho — sempre più nei piani del Brasile come ct della nazionale — che a gennaio non si faranno spese folli.