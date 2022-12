Mercato Roma, il Torino insiste per Shomurodov dopo l’infortunio di Pellegri

Il calciomercato non è ancora iniziato ma in casa Roma le trattative, in entrata e in uscita, sono in continuo movimento. Come riportato da Sky, il Torino sta insistendo per portare Eldor Shomurodov alla corte di Ivan Juric. L'infortunio di Pellegri (lesione al bicipite femorale della coscia destra) ha complicato i piani in casa granata che ora stanno spingendo per arrivare al classe '95 giallorosso che risulta essere il primo obiettivo per il reparto offensivo. In questa stagione l'uzbeko non è stato quasi mai chiamato in causa da José Mourinho (appena 151 minuti stagionali) realizzando solamente un gol, nella trasferta europea contro il Ludogorets.