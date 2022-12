Il Fulham vuole Karsdorp, ma la trattiva è in salita: la Roma chiede 12 milioni

Il Fulham torna su Karsdorp, ma la trattativa è in salita. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it il club inglese è interessato al terzino ma considera troppo alta la richiesta della Roma. Pinto chiede 12 milioni di euro per il terzino e spinge per la cessione a titolo definitivo. L'olandese, al momento, è tornato in gruppo e ha anche giocato le amichevoli in Portogallo. I rapporti con Mourinho non sono ottimi e la volontà dell'ex Feyenoord è di lasciare la Capitale, ma ad oggi non sono ancora arrivare offerte concrete.