Solbakken è pronto. Il norvegese finalmente da Mou: “Roma, che voglia di cominciare”

Proprio per non correre il rischio di deludere i suoi nuovi tifosi, visto che la stagione in Norvegia si è conclusa da più di un mese, da settimane Solbakken segue una tabella di lavoro che gli è stata preparata dallo staff tecnico della Roma. Da Tulum a Trondheim, l’attaccante ha postato diverse immagini che lo vedono all’opera in palestra.

C’è una nuova sfida da andare a vincere e Solbakken non vede l’ora di cominciare. "Ho spinto tanto per realizzare il mio desiderio: volevo davvero diventare un giocatore della Roma e finalmente ora è realtà", ha dichiarato nella sua prima intervista in giallorosso. L’attaccante non mente, visto che su di lui c’erano anche altre società importanti, prima fra tutte il Napoli, che ha corteggiato fin dall’estate Ola. Tra l’altro, il Bodo sarebbe stato ben contento di non andare a rafforzare la “odiata” Roma, ma il ragazzo ha mantenuto fede alla parola, anche perché conquistato dalle idee dei Friedkin. "La società mi ha colpito da subito – ha detto –. Credo molto nel progetto e nei piani del club e desideravo farne parte. Vengo qui per imparare e per migliorare, ma anche per dimostrare ciò che sono capace di fare. I tifosi della Roma sono i migliori che abbia mai visto e non vedo l’ora di giocare per loro".