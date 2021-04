Gli infortunati si allenano a Trigoria. Paura per Smalling: rapinato in casa

Giorno di riposo per la Roma di Paulo Fonseca. La squadra tornerà ad allenarsi domattina in vista della sfida col Torino nella quale mancherà lo squalificato Pellegrini, protagonista di un siparietto social con Villar. A Trigoria c’erano solo i calciatori indisponibili: Zaniolo, Kumbulla, Spinazzola ed El Shaarawy (gli ultimi due dovrebbero recuperare per Manchester). Tutti e quattro hanno proseguito il loro percorso di recupero. Non c’era Chris Smalling, assente giustificato per la rapina subita nella notte. Il centrale è stato minacciato da tre ladri armati, che lo hanno costretto a rivelare il nascondiglio della cassaforte per prelevare soldi e oggetti di valore. Nell’abitazione, oltre all’inglese, c’erano anche la moglie e il figlio piccolo. Curiosamente, in quella stessa casa, due anni fa venne rapinata Paola Ferrari, come raccontato proprio dalla stessa conduttrice. L’ex compagno di squadra Rashford, prossimo avversario europeo della Roma col suo Manchester United, ha dedicato un pensiero al difensore: “Spero che tu stia bene”, ha scritto su Twitter.

Calciomercato Roma, rebus Fonseca e Dzeko. Inter su Florenzi

All’indomani del pareggio con l’Ajax, intanto, la Roma festeggia l’accesso in semifinale e si chiede se Fonseca possa essere veramente l’allenatore giusto per guidare la squadra negli anni a venire. Diversi i pro e i contro dell’eventuale rinnovo: l’impressione è che l’esito di questa vicenda lascerà contenti alcuni e scontenti altri.

Il mercato riguarda però pure la rosa. Dzeko ha ancora un anno di contratto e, specie dopo la prestazione di ieri, ci potrebbe ancora essere spazio per lui in squadra. Le alternative comunque non mancano: da Belotti a Zapata e Vlahovic. Bruno Peres invece andrà via a causa della scadenza del contratto: sul terzino ex Torino c’è il Trabzonspor. E a proposito di laterali, spunta l’interesse dell’Inter per Alessandro Florenzi, che il PSG non ha ancora deciso di riscattare nonostante la clausola. In entrata, piace il portiere Maximiano dello Sporting Lisbona. Resta comunque da capire il budget della prossima stagione, anche perché dalla possibile vittoria dell’Europa League arriverebbero ben 80 milioni (intanto la Roma è salita al 14° posto del ranking Uefa).

Punto interrogativo pure sull’acquisto a titolo definitivo di Borja Mayoral. Il suo agente ha svelato un interesse del Napoli risalente a qualche mese fa e non ha escluso che le parti si possano risentire in futuro.

Primavera contro l’Atalanta, Femminile con la Fiorentina

Domani scenderanno in campo la Roma Primavera e la Femminile. I giovani di Alberto De Rossi lo faranno alle ore 13 contro l’Atalanta, ma non ci sarà Ruben Providence, infortunatosi alla caviglia e costretto a rimanere fuori per due mesi. La formazione di Betty Bavagnoli affronterà la Fiorentina. Pettenuzzo ha presentato così la sfida: “La squadra viola resta una big. Il nostro punto di svolta è arrivato con la vittoria sulla Juventus”.