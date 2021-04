Smalling rapinato in casa, il messaggio di Rashford: “Spero tu stia bene”

Tra poco meno di due settimane si affronteranno in campo nella semifinale di Europa League. Oggi però, Marcus Rashford ha voluto mandare un messaggio di conforto all’ex compagno di squadra e amico Chris Smalling, rapinato e minacciato nella notte dentro casa a Roma. Questo il suo messaggio, inviato tramite Twitter: “Sto pensando a te e alla tua dolce famiglia Chris. Mi è molto dispiaciuto svegliarmi con questa notizia stamattina. Non posso immaginare come ci si senta, ma spero tu stia bene”.