Iachini avverte la Roma: “La Fiorentina può convincere Vlahovic a rimanere”

Dusan Vlahovic, autore di 15 gol in 29 partite, piace a diversi club europei, Roma compresa. L’attaccante classe 2000, valutato almeno 40 milioni, potrebbe lasciare la Fiorentina nel corso della prossima sessione di mercato. Il tecnico viola Iachini, però, la pensa diversamente. Intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida col Sassuolo, l’allenatore ha parlato anche del futuro del centravanti. Queste le sue dichiarazioni: “Penso che la Fiorentina abbia tutti gli strumenti per convincerlo a restare, visti il progetto ambizioso e un presidente appassionato. Ora però Dusan è chiamato a fare un grande finale di stagione: deve restare concentrato come è stato finora. Poi il presidente e la società parleranno con lui“.