Fiorentina-Roma Femminile, le convocate di Bavagnoli: out Baldi e Andressa

La coach Elisabetta Bavagnoli ha deciso le convocate della Roma Femminile per la gara di domani contro la Fiorentina (fischio d’inizio ore 12.30). Assenti Baldi e Andressa: la prima è out per un infortunio al polpaccio, la seconda è stata fermata precauzionalmente dopo alcuni casi di Covid emersi nel ritiro della nazionale brasiliana. Torna invece Elisa Bartoli. Questo l’elenco:

Portieri : Ceasar, Ghioc

Difensori : Bartoli, Corrado, Erzen, Linari, Pettenuzzo, Soffia, Swaby

Centrocampiste : Battistini, Bernauer, Ciccotti, Giugliano, Severini

Attaccanti: Banusic, Bonfantini, Corelli, Lazaro, Serturini. Massa