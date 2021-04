Smalling rapinato, il precedente di Paola Ferrari: “Anch’io derubata in quella casa” – FOTO

La notte scorsa tre lardi armati e mascherati sono entrati nell’abitazione di Chris Smalling, rubando soldi e oggetti preziosi al difensore della Roma, costretto a indicare ai malviventi il nascondiglio della cassaforte. Una notizia che ha fatto scalpore, così come la storia raccontata su Twitter da Paola Ferrari. La conduttrice di “90° Minuto” ha infatti svelato di aver subìto una rapina proprio in quella casa, dove viveva tempo fa. “Rapina in casa di Smalling, la stessa dove abitavo e sono stata rapinata due anni fa“, ha scritto la Ferrari, che poi ha aggiunto: “Sono turbata dalla vicenda, ho deciso di mettere in rete le immagini di quei momenti terribili. Perché dopo due anni questa storia si ripete?“.