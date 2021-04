Trigoria, gli infortunati si allenano nonostante il giorno libero. Assente Smalling

Dopo il pareggio contro l’Ajax Fonseca ha deciso di concedere al gruppo un giorno di riposo. La ripresa degli allenamenti, in vista della gara col Torino, è fissata per sabato alle ore 12, tuttavia i calciatori infortunati che salteranno il match contro i granata si sono presentati a Trigoria per proseguire nel loro percorso di recupero. Al centro sportivo Fulvio Bernardini c’erano El Shaarawy (che al termine dell’allenamento si è intrattenuto con alcuni tifosi presenti), Zaniolo, Kumbulla e Spinazzola. Assente giustificato Chris Smalling, dopo la rapina subita in mattinata.