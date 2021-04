Calciomercato Roma, per la porta spunta Maximiano: costa 8 milioni

Un (altro) portoghese per la Roma. Per la porta spunta infatti l’opzione Luis Maximiano, estremo difensore dello Sporting Lisbona. L’attuale vice Adan (per lui 3 presenze in questa stagione), classe 1999 e già nel giro della nazionale Under 21, viene valutato 7-8 milioni. Come riporta il sito “Calciomercato.it”, sul portiere ci sarebbe anche l’Atalanta. Maximiano, seguito probabilmente per il posto di secondo portiere, che dovrebbe essere lasciato libero da Mirante, è legato allo Sporting da un contratto fino al 2025 firmato lo scorso novembre.