Torino-Roma, probabili formazioni: Mayoral più di Dzeko, tornano Pedro e Villar

Parola d’ordine: non fermarsi. Dopo il pareggio ottenuto contro l’Ajax che ha regalato alla Roma l’accesso alle semifinali di Europa League, la formazione di Fonseca si rituffa sul campionato per provare a migliorare l’attuale settimo posto in classifica. L’avversario dei giallorossi sarà il Torino, a +5 dalla zona retrocessione e in cerca di punti per annullare l’eventuale rimonta del Cagliari terzultimo. Si gioca domenica 18 aprile, fischio d’inizio alle ore 18.

Solito 3-4-2-1 per Paulo Fonseca, che non avrà però a disposizione Lorenzo Pellegrini, squalificato per il giallo rimediato col Bologna. Assenti, oltre ai soliti Zaniolo e Kumbulla, pure Smalling, Spinazzola ed El Shaarawy. Tra i pali Pau Lopez, in difesa il trio composto da Mancini, Cristante e Ibanez. Sulle corsie esterne Karsdorp e Bruno Peres: il brasiliano, assente in Europa League, è favorito su Calafiori, ancora non al meglio dal punto di vista fisico. A metà campo, vicino a Veretout, rientra Villar, sostituito da Diawara in Europa League. Con Pedro e Mkhitaryan sulla trequarti (Carles Perez insidia l’armeno), il ballottaggio principale è fra Dzeko e Borja Mayoral: favorito quest’ultimo, visto pure il prossimo impegno infrasettimanale contro l’Atalanta.

In casa Torino, il tecnico Davide Nicola ritrova Lyanco e Singo, tornati ad allenarsi in gruppo da qualche giorno. In porta, vista l’indisponibilità di Sirigu, ci sarà Milinkovic-Savic: davanti a lui, oltre all’ex Bologna appena recuperato, Izzo e Bremer. A destra è favorito Vojvoda, mentre sulla fascia sinistra agirà Ansaldi. A centrocampo ecco la coppia formata da Mandragora e Rincon, entrambi obiettivi di mercato della Roma negli ultimi anni. Nel 3-4-1-2 dei granata troverà spazio anche Verdi sulla trequarti, a sostegno dei due attaccanti Belotti e Sanabria. L’ex giallorosso è favorito su Zaza, che dovrebbe dunque partire dalla panchina.

Le probabili formazioni di Torino-Roma

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Mandragora, Rincon, Ansaldi; Verdi; Sanabria, Belotti. Allenatore: Nicola.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pedro, Mkhitaryan; Mayoral. Allenatore: Fonseca.