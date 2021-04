Enigma Florenzi, l’interesse dell’Inter può svegliare il PSG: la Roma aspetta i francesi

Il futuro di Alessandro Florenzi è ancora un enigma. A pochi mesi dal termine della stagione nessuno può dire con certezza se il Paris Saint-Germain lo riscatterà dalla Roma. I francesi possono vantare una clausola di 9 milioni di euro, ma la trattativa con il club giallorosso non è partita, nonostante il tecnico Pochettino, così come Tuchel in precedenza, lo consideri un titolare. La dirigenza del PSG non sembra avere fretta, ma l’interesse dell’Inter, come scrive “Gazzetta.it“, può svegliare gli uomini mercato della società transalpina. La Roma, dal canto suo, aspetta una chiamata del direttore sportivo Leonardo, che finora pareva propenso a guadagnare tempo.