Roma, la testa è già al Manchester: Spinazzola e El Shaarawy recuperano, Smalling forse

“A questo punto ce la possiamo giocare con tutti”. Dopo il passaggio del turno con l’Ajax, la Roma non vuole più fermarsi e punta dritta verso Danzica, la città scelta per disputare la finale di Europa League. Le dichiarazioni post-partita sono un coro unico, la squadra adesso ci crede davvero. Per battere il Manchester United serviranno due partite perfette e il ritorno di alcuni uomini chiave.

Da Spinazzola a Smalling: chi recupera per il Manchester

Dato per assodato che il 29 aprile Mancini non ci sarà per squalifica (ieri al fischio finale era in lacrime), in queste due settimane Fonseca può comunque essere ottimista per il recupero di due giocatori fondamentali nello scacchiere, quali Spinazzola e El Shaarawy. Il terzino, che si è fatto male in Olanda la scorsa settimana, è alle prese con un risentimento muscolare e potrà tornare in gruppo a stretto giro. E anche il Faraone tornerà a disposizione la prossima settimana. Per entrambi, a meno di nuovi problemi fisici, la presenza a Old Trafford non è in dubbio.

Più complicato fare una previsione su Smalling. L’inglese ha il via libera dei medici per forzare ma, come spiegato da Fonseca, il quando dipenderà dalle sue sensazioni. Ovviamente il difensore farà di tutto per esserci contro la sua ex squadra, ma al momento non si può stabilire una percentuale. Con l’assenza di Mancini, inutile dire che la sua presenza sarà fondamentale.

Zaniolo e Kumbulla sperano: la situazione

Il prolungamento del sogno Europa League lascia una speranza di farne parte anche a Kumbulla e Zaniolo. Il difensore sta recuperando dal problema al menisco e, come raccontato da Forzaroma.info, sta accelerando per rientrare già a fine aprile e quindi per la sfida di Manchester. Zaniolo avrà bisogno di qualche giorno in più. L’ultimo slittamento ha spostato il suo recupero a inizio maggio. La speranza del 22 è rientrare almeno per la semifinale di ritorno, ma al momento le percentuali non sono alte. Intanto proseguirà il lavoro con la Primavera, poi insieme a Fonseca ci sarà la decisione finale.