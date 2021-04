Femminile, Pettenuzzo: “La gara con la Juventus il punto di svolta. La Fiorentina è una big”

Tecla Pettenuzzo, difensore della Roma Femminile, ha parlato alla vigilia della sfida con la Fiorentina, in programma domani alle ore 12.30. Queste le sue dichiarazioni:

PETTENUZZO A SKY SPORT

Dopo la semifinale di coppa contro la Juventus abbiamo capito quanto fossimo forti. Da quel momento abbiamo acquisito la consapevolezza per il grande girone di ritorno che stiamo facendo.

La Fiorentina?

La classifica non la premia, ma resta una delle big in Italia. Non sarà una gara da prendere sottogamba.

La competizione con Linari?

Indipendentemente dall’età, credo sia sempre difficile sedersi in panchina e non essere protagonista. Vedendo Elena in allenamento mi rendo conto che ho tanto da imparare e cercherò di farlo con gli occhi.