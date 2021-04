Roma Primavera, Providence operato alla caviglia: “Tornerò” – FOTO

Infortunio per Ruben Providence, esterno della Roma Primavera che in questa stagione ha disputato 15 partite con la formazione di Alberto De Rossi, mettendo a segno 3 gol. L’ex PSG, in allenamento, si è procurato una microfrattura alla caviglia sinistra ed è stato operato nella giornata di ieri. Providence sarà costretto a restare fermo per circa due mesi: salterà sicuramente le ultime partite della regular season del Campionato Primavera, ma forse riuscirà a tornare per i playoff, naturalmente nel caso in cui la Roma dovesse qualificarsi agli spareggi di fine stagione. “Tornerò“, ha scritto lui su Instagram.