Fonseca sfida il Diavolo e il caldo: “Sarà un problema”. C’è Zappacosta, Massara può tornare

Meno di ventiquattr’ore a Milan-Roma. Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa, toccando diversi temi: dalla dipendenza da Dzeko, smentita dallo stesso tecnico, al recupero dei vari infortunati. Zappacosta e Mkhitaryan sono disponibili, così come Kluivert: tutti e tre sono stati inseriti nella lista dei convocati, la stessa della partita con la Sampdoria. Pau Lopez resta invece out ma giocherà dalla prossima gara. Nella formazione titolare ci sarà quindi Mirante in porta, davanti a lui l’ex terzino del Chelsea con Smalling, Mancini e Kolarov. A centrocampo Cristante è favorito su Diawara per far coppia con Veretout, mentre dietro a Dzeko agiranno Under, Pellegrini e uno tra Mkhitaryan e Kluivert, con l’armeno attualmente in pole per partire dall’inizio.

La squadra ha svolto l’ultima rifinitura nel pomeriggio di oggi. La partenza per la Lombardia è prevista per stasera alle ore 21 con charter da Fiumicino, poi la comitiva giallorossa tornerà nella capitale subito dopo il fischio finale. Fonseca ha detto la sua anche sul caldo: “Preferisco giocare più tardi, ma siamo tranquilli e ottimisti”, le parole dell’allenatore portoghese. A San Siro domani sono previsti 32° e il 40% di umidità.

In casa Milan, Pioli deve fare i conti con la condizione di Ibrahimovic, che sarà out contro la Roma. Presente, al contrario, Bonaventura, osservato speciale anche in chiave mercato, con i giallorossi sempre interessati al profilo del centrocampista in scadenza di contratto. L’arbitro sarà Piero Giacomelli, vero e proprio amuleto per la Roma (zero sconfitte). Al VAR Orsato.

Milan-Roma derby USA. Possibile contatto Pallotta-Friedkin, Baldini ripensa a Massara

Dal punto di vista delle proprietà, Milan-Roma sarà un derby d’America. Da una parte Paul Singer, proprietario del fondo Elliot, dall’altra James Pallotta, intenzionato però a cedere la società. Nel corso del weekend potrebbero esserci dei contatti con Friedkin: la trattativa è ancora ferma, ma non è detto che non si riapra. Intanto ha parlato Umberto Gandini, dirigente con un passato sia in rossonero che nella capitale.

E a proposito di ex, nel Milan c’è Frederic Massara. Il futuro del direttore sportivo è ancora in bilico, la sua conferma non è scontata e tra le varie possibilità c’è anche quella di un terzo ritorno a Roma a settembre. Massara piace a Franco Baldini, che intanto si sta occupando della questione Smalling con il Manchester United: gli inglesi sono intenzionati ad aspettare la fine della stagione per decidere il destino del difensore inglese. In chiave calciomercato, inoltre, si registrano l’accordo per il prolungamento del prestito di Schick al Lipsia, il sondaggio informale per Cavani e l’interesse dell’Atletico Madrid per Milik, possibile obiettivo della Roma. I bookmakers giocano sul futuro di Pellegrini e Zaniolo: la quota più bassa è per la permanenza nella capitale, ma Inter e Juventus rimangono in agguato.

Tra le altre notizie, l’alternativa Under Armour come sponsor tecnico nell’eventualità di un mancato accordo con Nike e la doppia intervista ai collaboratori di Fonseca, Nuno Romano e Pedro Moreira, rilasciata ai microfoni ufficiali del club.

Paolo Franzino