Zaniolo-Pellegrini: per i bookmakers restano alla Roma, ma Juve e Inter sono in agguato

Proseguono le voci sul futuro di Nicolò Zaniolo e Lorenzo Pellegrini, alimentate dal rosso di 126 milioni che la Roma ha ufficializzato nell’assemblea di ieri. Il club deve necessariamente far cassa, ed è per questo che la cessione dei due gioiellini non è ancora da escludere, seppur a Trigoria faranno di tutto per tenerli. Secondo i bookmakers, la Roma dovrebbe riuscire a trattenere i due giocatori: per la Snai, infatti, la loro permanenza nella capitale è la quota più bassa: 1,33 per Zaniolo, 1,40 per Pellegrini. Per quanto riguarda un eventuale trasferimento, la Juventus è l’opzione più probabile per il classe ’99: il suo acquisto, da parte dei bianconeri, è dato a 5,50. L’arrivo di Pellegrini a Torino si gioca invece a 7,50, più dell’opzione Inter, che vale 5,50. Come riporta “Agipronews”, nel novero di opzioni disponibili ci sono anche Real Madrid, Paris Saint-Germain e addirittura la Lazio: la quota dell’approdo in biancoceleste di uno dei due calciatori è di 75.