Roma, lo United aspetterà la fine della stagione per la decisione su Smalling

Continua la sitcom che vede protagonista Smalling e la sua permanenza alla Roma. Secondo quanto riportato da Manchester Evening News, lo United vorrebbe aspettare la fine della stagione per decidere il futuro del suo centrale inglese. La volontà del numero 6 giallorosso è ormai risaputa, manca la stretta di mano tra le due società riguardo alla valutazione del cartellino. “Sono molto, molto contento di quello che sta succedendo in questo momento all’interno e intorno alla nostra squadra. Chris ha sicuramente avuto un’ottima stagione a Roma. Stanno pensando al loro futuro (Smalling e Alexis Sanchez, ndr) mentre noi pensiamo al nostro. Prenderemo una decisione dopo la fine di questa stagione. Credo sia importante che si concentrino sul termine della loro stagione e che noi possiamo continuare quello che stiamo facendo”, ha dichiarato Ole Gunnar Solskjaer, tecnico degli inglesi.

Tutti discorsi che riguardano quindi la stagione 2020/2021, mentre per quella attuale Roma e Manchester United avrebbero trovato la quadra per la permanenza di Smalling fino a fine campionato, grazie ad un mini-rinnovo. Delle ultime ore, invece, il possibile dietro front dei Red Devils per quanto riguarda le coppe europee: c’è la possibilità che Smalling non possa continuare a disputare l’ultima parte di Europa League, una volta conclusa la Serie A. La Roma rappresenta una rivale diretta per lo United, che potrebbe giocare lo scherzetto a Fonseca togliendogli il pilastro della difesa.