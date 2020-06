Milan-Roma, i convocati di Fonseca: ok Zappacosta, ancora out Pau Lopez – FOTO

Prima di partire alla volta di Milano, la Roma dirama la lista dei 24 convocati per la partita di domani contro i rossoneri di Stefano Pioli. Nessuna differenza rispetto all’organico disponibile contro la Sampdoria: si tratta degli stessi 24 giocatori, senza alcuna differenza. In mattinata si era temuto per un risentimento muscolare di Zappacosta, ma come Fonseca ha voluto chiarire in conferenza stampa, domani ci sarà. Di seguito la lista del tecnico portoghese:

Portieri: Cardinali, Fuzato, Mirante

Difensori: Zappacosta, Smalling, Kolarov, Fazio, Mancini, Bruno Peres, Spinazzola, Ibanez

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Perotti, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan

Attaccanti: Dzeko, Under, Kalinic, Carles Perez, Kluivert.