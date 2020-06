Roma, Massara può tornare a settembre: lo vuole Baldini

Ricky Massara può tornare alla Roma perché lo vuole Franco Baldini. Il direttore sportivo ora al Milan – riporta “La Repubblica” – potrebbe far ritorno a Trigoria a poco più di un anno dal suo addio nel giugno 2019. È un desiderio del consulente di James Pallotta, che sta già operando sul mercato dopo la sospensione di Gianluca Petrachi. A Baldini, insieme a De Sanctis che sta ricoprendo ora il ruolo, il compito di costruire la squadra per Fonseca per la prossima stagione. Massara al momento si sta ancora occupando delle trattative del Milan, ma dopo l’estate non è da escludersi un suo ritorno a Roma, dove ha prima collaborato come spalla di Walter Sabatini e poi ha assunto il ruolo di direttore sportivo per alcuni mesi.

Intanto la Roma si sta già muovendo sul mercato: in entrata è fatta per il colpo Pedro, che arriva a parametro zero dal Chelsea e firmerà un biennale con opzione per il terzo anno da circa 3 milioni e mezzo. In uscita invece si cercherà di piazzare i tanti esuberi della rosa come Schick, Florenzi, Perotti, Karsdorp, Fazio, Pastore, Juan Jesus.