In casa Roma novità in vista anche per lo sponsor tecnico. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, a viale Tolstoj stanno pensando di passare alla Under Armour qualora non si trovasse un accordo per ridiscutere del contratto con la Nike. Il baffo della celebre marca è sulle maglie della Roma dal 2014.

Già nei primi anni di proprietà statunitense Under Armour era stato ipotizzato come sponsor tecnico ma poi fu trovato l’accordo con la Nike.