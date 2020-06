Milik, l’Atletico Madrid disturba la Roma: offerti 5 milioni di ingaggio

Le strade di Atletico Madrid e Roma continueranno ad incrociarsi nella prossima finestra di calciomercato. Non solo il discorso relativo a Nikola Kalinic (in prestito nella capitale fino a fine stagione) ma anche quello che riguarda Arkadiusz Milik. Nelle ultime ore, la Roma sembra aver messo sul piatto delle offerte Cengiz Under per uno scambio con il centravanti partenopeo, ma i dirigenti dell’Atletico Madrid avrebbero parlato in video-conferenza direttamente con l’atleta nella giornata di ieri. Il diesse degli spagnoli, Andrea Berta, avrebbe chiesto all’attaccante del Napoli di trasferirsi a Madrid, secondo quanto riportato da as.com. L’Atletico ha intenzione di offrire a Milik un ingaggio di 5 milioni, difficilmente sostenibile dalle casse della Roma. Il Napoli valuta il cartellino tra i 40 e i 50 milioni. In Italia, invece, la concorrenza arriva poi da Milan e Juventus.