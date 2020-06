Tra Pallotta e Friedkin possibili nuovi contatti nel weekend

Non sembra ancora chiusa del tutto la trattativa legata all’acquisto della Roma tra James Pallotta e Dan Friedkin. La cessione del club per alcuni giorni era parsa cosa fatta, poi è arrivato l’ormai celebre rallentamento che ha portato alla situazione attuale. Troppo distanti l’offerta post coronavirus del texano e la richiesta del presidente. Tutto fermo, quindi. Anzi no: secondo “Milano Finanza”, nel weekend sono previsti possibili nuovi contatti tra le due parti, ma al momento è complicato dire quale potrebbe essere l’evoluzione della trattativa. Soprattutto dopo le ultime dichiarazioni rilasciate da Pallotta nell’intervista al sito ufficiale del club in cui ha parlato apertamente della trattativa con Friedkin.