Fonseca: “Vedremo se Kluivert giocherà domani” – LIVE

Fonseca, alla vigilia di Milan-Roma, parla della sua squadra prima della partenza alle 21 da Fiumicino. Queste le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

Kluivert giocherà titolare domani?

Mi mancava questo tipo di domanda. Vediamo domani Kluivert non ha giocato l’ultima partita, la scorsa settimana ha avuto un piccolo affaticamento. Adesso è pronto vediamo se giocherà o no.

Quanto ha perso e quanto ha ritrovato della Roma pre-lockdown?

Penso che questa valutazione la possiamo fare alla fine della stagione. Non è tempo di farlo ora. Posso dire che abbiamo fatto molte cose buone prima del lockdown e penso che anche dopo le faremo. Non dimentichiamo che abbiamo fatto la prima partita prima di una normale preparazione pre-stagione. La squadra ha risposto molto bene contro la Samp. Sono ottimista per questa parte della stagione.

COsa ha ammirato del Milan storico di Berlusconi?

Gullit, Van Basten, Baresi, sono tutti giocatori che quando ero giovane ho ammirato molto. Anche Sacchi, Capello come allenatori li ho ammirati. tutto grandi giocatori che hanno fatto cose fantastiche. Una delle squadre più belle che ho mai visto.

L’Atalanta è ripartita subito