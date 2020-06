Roma, nessuna offerta ufficiale per Cavani: solo sondaggi informali

Nessun contatto diretto tra Roma e Paris Saint Germain per Edinson Cavani. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, il club giallorosso ad oggi non ha presentato alcuna offerta ufficiale ai francesi ma solamente sondaggi in via informale da parte di alcuni intermediari. Il bomber ex Napoli rimane comunque in scadenza di contratto il 30 giugno 2020 e non firmerà nemmeno il mini-rinnovo per disputare la parte rimanente di Champions League, dopo lo stop del calcio francese. Sull’uruguaiano anche Atletico Madrid, Juventus e Inter.