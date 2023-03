Due giornate a Kumbulla, ElSha e Zalewski: “Rialziamoci e puntiamo la Champions”

La Roma ha ripreso gli allenamento già ieri a Trigoria dopo il pesante ko col Sassuolo, che però ha lasciato soprattutto la rabbia nei confronti della direzione dell'arbitro Fabbri. Non solo, perché i giallorossi ieri si sono confrontati e nelle prossime settimane è previsto l'incontro tra Mourinho e i Friedkin per capire le strategie per il futuro. A manifestare la loro delusione per il ko di domenica anche Stephan El Shaarawy e Nicola Zalewski, che hanno partecipato alla serata UTR:"Siamo delusi, è stata una partita sfortunata con episodi sfavorevoli. Ora vogliamo reagire come dopo la Cremonese dimostrando di poter lottare per obiettivi importanti". Quello che conta ora però è il campo e Mourinho deve guidare i suoi già tra due giorni nel ritorno di Europa League contro la Real Sociedad, dove torneranno i titolari come Pellegrini (domani sera il capitano parlerà in conferenza insieme allo Special One). Rientrerà anche Bryan Cristante dopo la squalifica scontata col Sassuolo che è pesata parecchio sugli equilibri della Roma in campo, mostrando la sua importanza nonostante le molte critiche. Come testimoniano alcuni numeri.