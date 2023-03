Roma, due giornate di squalifica a Kumbulla e multa di 5mila euro

Al 45' della partita tra Roma e Sassuolo, Kumbulla in area commette un fallo di reazione su Berardi punito con l'espulsione. Tra non poche polemiche, i giallorossi rimangono in 10 e sotto di due gol. Oggi è arrivata la decisione del Giudice Sportivo per quanto riguarda le giornate di squalifica del difensore: saranno due, con un ammenda di 5.000 a carico del giocatore. La motivazione che si legge nel comunicato è la seguente: "Squalifica di due giornate effettive ed ammenda di€ 5.000,00 per Marash Kumbulla per avere, al 47° del primo tempo, con giuoco in svolgimento, con il pallone nelle mani del proprio portiere, colpito con un calcio alla gamba un calciatore della squadra avversaria". Una giornata, invece, per Giovanni Cerra, espulso nel secondo tempo per proteste