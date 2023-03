Roma senza veli: tra Spagna e derby stop al turnover

Il bello è che c'è poco da pensare, il brutto è che c'è poco da pensare. Come scrive Massimo Cecchini su La Gazzetta dello Sport, sembra un luogo comune dire che la Roma in 180 minuti (almeno) si giochi una stagione, ma stavolta sembra davvero così. Giovedì in Europa League, contro la Real Sociedad, ci sono in palio i quarti di finale e l'indotto relativo, cioè non meno di 6-7 milioni di euro fra premio (1,8 milioni), diritti tv e botteghino. Domenica, invece, va in scena il derby contro la Lazio, che avrebbe già una importanza enorme a prescindere, ma che stavolta ha quasi il sapore di uno spareggio per la qualificazione in Champions. Inutile dire che il ko interno contro il Sassuolo, al di là dei discorsi arbitrali e della straordinaria vena di un Dybala sempre più “mondiale”, è stato bene analizzato, perché qualche certezza relativa alla solidità psicologica l'ha minata. Un problema, in vista del match contro gli spagnoli. Un problema però anche in vista della Stracittadina in cui il controllo dei nervi conterà tanto. Per questo tutti ritengono che stare insieme tutta la settimana in pratica come se si trattasse di un ritiro. leri comunque, lo Special One ha parlato alla squadra. Niente appelli alla patria in armi, ma solo il tentativo di infondere fiducia in un gruppo in cui il turnover adesso non è più un tabù. Nei 180 minuti in cui sarà in ballo anche il proprio futuro, lo Special One vuole in campo quelli che ritiene i migliori. Su que sto fronte, la buona notizia arriva proprio dal capitano. Dopo i trenta punti in testa rimediati nella partita d'andata contro la Real Sociedad e il forfeit contro i neroverdi, ieri si è sottoposto a una risonanza che ha dato il via libera al suo impiego. Pellegrini, però, giocherà con un caschetto protettivo. Gli altri, a cominciare da Wijnaldum fino a Belotti (che dovrà indossare un tutore dopo l'operazione alla mano), saranno assi nella manica a partita in corso. Perché adesso la Roma si gioca tutto, e Mou non può più aspettare nessuno.