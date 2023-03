Derby: curve esaurite, restano tribune. Già in 56.000

Nonostante gli impegni europei delle due squadre, la febbre da derby inizia a salire, come riporta Il Tempo. A cinque giorni dall'appuntamento più sentito dell'anno, la vendita dei biglietti procede spedita. Per quanto riguarda la Lazio sono esauriti Curva Nord e Distinti, mentre i tifosi romanisti si sono già assicurati i 20 mila tagliandi messi a disposizione per il settore ospiti. Rimangono circa 2500 posti in Tribuna Tevere (60 euro) - soprattutto Tevere Top (90 euro) - e circa 1200 in Tribuna Monte Mario (116 euro). Al momento quindi sono circa 56 mila i tifosi previsti (di cui 24 mila abbonati, ai quali si aggiungono 2 mila cuccioloni), ma l'obiettivo è quello di sfondare il muro dei 60 mila.