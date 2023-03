Real Sociedad-Roma, si va verso il sold out: all’Anoeta meno di 700 biglietti rimasti

A San Sebastian, la Roma troverà un ambiente molto caldo. Ieri la Real Sociedad tramite una nota ufficiale sul proprio sito, ha annunciato che per il match contro i giallorossi, sono rimasti circa 700 biglietti, tutti in disponibili nella tribuna principale. Il club ha anche chiamato all'appello i propri tifosi: "Possiamo essere protagonisti di quella che sarebbe senza dubbio una delle più grandi imprese nella breve storia del nostro nuovo stadio". La formazione di José Mourinho parte con i favori del pronostico visto il 2-0 dell'andata ma il derby 3 giorni dopo potrebbe rappresentare una distrazione che in un ambiente come quello dell'Anoeta, potrebbe costare caro.