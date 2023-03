Roma, Kumbulla verso l’addio in estate: su di lui Fiorentina, Lecce, Bologna e Torino

Marash Kumbulla è stato l'assoluto protagonista in negativo (insieme all'arbitro Fabbri), della pesante sconfitta di domenica contro il Sassuolo. L'albanese ora è sul banco degli imputati e come riportato da Calciomercato.it, potrebbe salutare la Roma in estate. Il suo nome è stato accostato a molte squadre nelle ultime finestre di mercato e il rinnovo di contratto che scadrà nel 2025, sembra essere molto lontano. In prima linea c'è il Torino di Juric che lo rivorrebbe molto volentieri dopo le ottime annate insieme a Verona. Le squadre interessate all'albanese però non mancano. Bologna e Fiorentina lo hanno messo nel mirino così come il Lecce che ha un canale aperto con il club giallorosso.