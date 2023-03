Real Sociedad-Roma, arbitra Kovacs: era il fischietto della finale di Conference

Manca sempre meno al ritorno in campo della Roma. Dopo la sconfitta contro il Sassuolo, giovedì i giallorossi affronteranno la Real Sociedad nel ritorno degli ottavi di Europa League. Il 2-0 dell'andata può far ben sperare Mourinho che potrà contare anche su un arbitro che rievoca dolci ricordi. La partita infatti sarà diretta sa Istvàn Kovacs, il fischietto della finale di Conference League. Altri due i precedenti con la Roma: la vittoria in trasferta con il Braga in Europa League nella stagione 20/21 e la vittoria nel girone di Conference contro lo Zorya. Gli assistenti saranno Marinescu e Artene con Fesnic con quarto uomo. Al Var scelto il tedesco Dakert con Storks come Avar.