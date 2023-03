UTR, El Shaarawy: “Siamo delusi, ma ora regiamo”. Zalewski: “Episodi sfavorevoli”

I due giocatori della Roma si sono resi protagonisti di un simpatico siparietto: Zalewski, parlando del suo gol contro il Sassuolo, ha fatto un cenno alla casualità facendo alzare un "no" generale dei tifosi e la risposta di El Shaarawy, che ha detto: "Gol voluto". Poi, intervistati da Vespasiani, hanno rilasciato alcune dichiarazioni. Il primo a parlare è il Faraone: "Gazie per l'accoglienza e delle belle parole, oggi è un po' più difficile sorridere perché come sapete c'è molta delusione e molto rammarico per il risultato di ieri, però abbiamo due partite importantissime. Per il seguito della stagione dobbiamo dimostrare che possiamo lottare per obiettivi importanti così come abbiamo fatto dopo Cremona che abbiamo avuto una grandissima reazione. Così cercheremo di continuare a fare nelle prossime. Quando son arrivato a Roma nel 2016 ho ricevuto una grandissima accoglienza e soprattutto poi facendo un gol veramente bello. Poi dopo ho continuato a fare gol e prestazioni importanti con questa maglia per cui per me è sempre un grande piacere, un grande onore indossare questa maglia. Con il Sassuolo c'è stato il 27esimo sold out e questo vuol dire quanta passione e quanto amore c'e per questa maglia. Per noi è importante". Zalewski, dopo aver precisato che il primo gol in giallorosso di El Shaarawy è stato di tacco, prosegue: "Purtroppo non sono riuscito ad aiutare la squadra con il gol . È stata una partita un po' sfortunata, una partita caratterizzata sicuramente da degli episodi a nostro sfavore, ma come ha detto Stephan abbiamo sicuramente degli obiettivi importanti in questa stagione da raggiungere. Il primo è subito giovedì la qualificazione al turno successivo, poi penseremo al derby di domenica. Un posto in Champions è sicuramente nostro obiettivo. Essere romano e romanista è sicuramente una responsabilità enorme, parlo sicuramente a nome di tutta la squadra... Per questa magnifica gente che nonostante i nostri alcuni momenti un po' più bassi riesce sempre a riempire lo stadio e a donarci l'affetto sicuramente cerchiamo ad ogni partita di lottare anche per loro".