Roma, Mancini contro il razzismo: “Siamo un modello, dobbiamo dare l’esempio”

Mancini è stato protagonista del programma A Scuola di Tifo dedicato a Willy, il ragazzo brutalmente ucciso nel 2020 a Colleferro. L'incontro, organizzato dal club giallorosso, aveva come tematica la lotta al razzismo, trattato alla presenza di 45 ragazzi di seconda e terza media dell'Istituto Comprensivo Via F. Laparelli. In quest'occasione, il difensore giallorosso ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'attualissimo argomento. Queste le sue parole: “Occasioni come questa rappresentano una grande opportunità non solo per voi studenti, ma anche per noi calciatori: abbiamo l’occasione di confrontarci su temi sempre attuali come il razzismo e l’importanza di contrastarlo con il fair play e il rispetto delle regole, fondamentali nel mondo dello sport e ancora di più nella vita di tutti i giorni. Noi calciatori, attraverso il nostro lavoro, sappiamo di rappresentare un modello di riferimento per molti dei giovani che ci guardano tutti i giorni sul campo di calcio. È nostro dovere trasmettere messaggi positivi e darvi il giusto esempio”.