Roma, il cambio marcia sulle fasce fa sorridere Mou: ora arrivano gol e assist

Pochi mesi fa erano il ruolo che preoccupava di più, ora stanno diventando un'arma letale disinnescata domenica solo da Fabbri. Le fasce della Roma nel 2023 hanno decisamente cambiato marcia e i numeri lo confermano. Nel 2022, un gol e un assist per Spinazzola, Zalewski, Karsdorp, El Shaarawy e Celik sommati insieme. Troppo poco per una squadra che vuole rientrare nelle prime 4 e andare avanti in Europa League. Lo Special One se ne è accorto e ha cambiato qualcosa, reintegrando Karsdorp, dando più spazio ad El Shaarawy e mettendo in panchina Celik. Il rendimento si è notevolmente alzato grazie anche e soprattutto ad un ritrovato Spinazzola. L'esterno di Foligno è tornato a sgasare sulla fascia in "stile Europeo" e nel 2023 ha già messo a referto 1 gol e 4 assist in 503 minuti giocati (8 presenze). Nel 2022 i minuti in campo erano più del doppio (1009) nei quali però non aveva mai messo lo zampino su un gol della squadra. Ora incide in media ogni 100 minuti con una rete o un'assistenza. Nella sconfitta di domenica si è sbloccato anche Zalewski al suo primo gol da professionista. Anche per il polacco nessuna partecipazione nel 2022 (oltre a prestazioni incolore) mentre già 1 gol e 1 assist in questo nuovo anno.