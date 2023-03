Rabbia Roma contro Fabbri

Rabbia, veleni e qualche rimpianto. La Roma, che si è ritrovata ieri a Trigoria per preparare Europa League e derby, ha accusato il colpo del ko con il Sassuolo, scrive Francesco Balzani su Leggo. A far infuriare dirigenza, giocatori e la maggioranza dei tifosi però è stato soprattutto il trattamento che l’arbitro Fabbri e il Var Pairetto avrebbero riservato alla squadra di Mourinho, assente in panchina per squalifica e per il quale è arrivata ieri la motivazione della Corte sul fallito ricorso. A pesare sulla decisione le frasi di Mou rivolte a Serra negli spogliatoi: "Bugiardo, non sei un uomo".