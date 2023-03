Roma, Solbakken convocato dalla Norvegia per le gare contro Spagna e Georgia

Quinta chiamata con la nazionale scandinava per l'esterno giallorosso che è fuori dal 4 marzo per un problema muscolare

Con la Roma è fuori dallo scorso 4 marzo per un problema muscolare ma le prestazioni crescenti hanno permesso a Solbakken di essere convocato con la Norvegia. A comunicarlo è la stessa nazionale scandinava tramite i propri account social. L'esterno giallorosso e prenderà parte ai match contro la Spagna (25 marzo) e Georgia (28 marzo). Per lui si tratta della quinta chiamata con la Norvegia con la quale è sceso in campo 161 minuti.