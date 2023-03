Esordio e riscatto: Majchrzak sta convincendo tutti a Trigoria

Domenica contro il Sassuolo l'esordio in Serie A, in estate il probabile riscatto. Questi ultimi mesi saranno decisivi per il futuro di Jordan Majchrzak. Come riportato da PolskieRadio24.pl, i contatti tra Legia e Roma si fanno sempre più insistenti. La società polacca ha già incassato circa 100mila euro per il prestito oneroso in estate, ai quali si potrebbero aggiungere altri 700mila per il riscatto a fine stagione. Nel contratto sono presenti anche diversi bonus, come quello, raggiunto, dell'esordio in Prima Squadra. Qualche giorno fa Marek Śledź, direttore dell'accademia del Legia Varsavia aveva parlato del suo trasferimento nella Capitale: "Non ha giocato in nessuna nazionale polacca, non era un giocatore di prima squadra, ma abbiamo visto un certo potenziale in lui, e anche altri lo hanno visto. È anche il risultato del processo di scouting degli italiani, la loro offerta è vantaggiosa per il club. Lo abbiamo ceduto in prestito a titolo oneroso. Jordan, insieme ai suoi genitori, mi ha ospitato prima della sua partenza, mi hanno fatto dichiarazioni importanti legate alla fiducia che c'è tra noi". In questa stagione 9 partite, 1 gol e 1 assist in Primavera ma già 4 convocazioni con i grandi.