De Rossi ko: è Roma-Genoa agli ottavi. I Friedkin pronti a rifinanziare il debito

La Roma, il giorno dopo la vittoria per 1-0 contro la Sampdoria, si gode il quarto posto in classifica in vista della sfida con il Napoli di domenica sera. Ieri a Marassi, grazie al gol su rigore di Lorenzo Pellegrini, i giallorossi centrano la quarta vittoria in campionato lontano dall'Olimpico. Aggiungendo il pareggio per 1-1 a Torino contro la Juventus, i punti raccolti in trasferta dalla squadra di José Mourinho sono ben 13. Solo il Napoli e l'Atalanta tengono il passo della Roma nelle gare esterne. L’anno scorso, a questo punto della stagione, i giallorossi avevano ottenuto solo 6 punti in trasferta. Ieri è arrivato anche il quinto clean sheet stagionale (4 in Serie A e 1 in Europa League), il numero 27 di Rui Patricio con la maglia giallorossa. Tra le note liete c'è pure Mady Camara, che è partito dal 1' contro i blucerchiati. La sua prova di sostanza, se pur con l'ultima in classifica del campionato, fa ben sperare Mourinho per le prossime partite. Sullo sfondo c'è sempre il mercato a tenere banco. Dall'Inghilterra segnalano l'interessamento del Manchester United per Tammy Abraham in vista della prossima estate. Una delle notizie di giornata è sicuramente la Roma al lavoro per ripagare il bond da 275 milioni di euro emesso nel 2019 e rifinanziare il proprio debito.