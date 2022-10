Giudice sportivo, 5000 euro di multa alla Roma per i cori anti Napoli

Sanzione ed ammenda (1500 euro) per Lorenzo Pellegrini per proteste verso il direttore di gara. Seconda ammonizione per Ibanez e Zaniolo

Si è conclusa ieri la decima giornata del campionato. La Lega Serie A ha comunicato le decisioni del giudice sportivo. Multa di 5000 euro alla Roma per dei cori di discriminazione territoriale da parte dei tifosi giallorossi nei confronti dei sostenitori napoletani. Sanzione ed ammenda (1500 euro) per Lorenzo Pellegrini per proteste verso il direttore di gara. Seconda ammonizione per Ibanez e Zaniolo, prima per Salvatori Foti. Nessun calciatore squalificato per la sfida di domenica contro il Napoli.