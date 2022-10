Roma prima per Expected Points: pesa la sconfitta con l’Atalanta

La Roma grazie alla vittoria contro la Sampdoria è volata al quarto posto e domenica avrà la possibilità di accorciare le distanze dalla prima. I giallorossi, fino ad oggi, hanno totalizzato 22 punti ma secondo una statistica sugli Expected Points la squadra di Mourinho ne ha lasciati due per strada. Infatti in questa classifica la Roma è al primo posto a quota 24 mentre il Napoli secondo a 23. Gli xP indicano quanti punti una squadra avrebbe dovuto guadagnare in una gara, in base alle opportunità di fare gol (xG). La sconfitta in casa con l'Atalanta pesa per i giallorossi che hanno ottenuto 0 punti nonostante le numerose occasioni per segnare.